Los fallecidos tenían 50 y 45 años y fueron encontrados desnudos en el jacuzzi de la vivienda

Los agentes de la Benemérita investigan las circunstancias que rodean al hallazgo de los cadáveres y su pudieron ser víctimas de alguna agresión

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ValenciaEfectivos de la Guardia Civil investigan el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés de 50 y 45 años de edad en la localidad valenciana de Cullera. Sus cuerpos sin vida fueron encontrados por sus dos hijos menores de edad este martes por la tarde, según han informado fuentes de la Benemérita.

El equipo de Policía Judicial de Homicidios del Instituto Armado se ha hecho cargo de la investigación, ya que, aunque en un principio no se sabe a qué se deben los fallecimientos, hay "algún indicio de que pudiera haber pasado algo raro", según han indicado las citadas fuentes.

Los menores encontraron los cadáveres de sus padres en el jacuzzi de la vivienda

Los hijos del matrimonio encontraron los cadáveres de sus progenitores en el jacuzzi de la vivienda, ubicada en una exclusiva urbanización de localidad costera, según recoge EFE y ha adelantado 'Las Provincias', que refiere que los cuerpos estaban desnudos y presentaban lesiones punzantes, siendo que la Guardia Civil investiga si murieron de forma accidental o sufrieron una agresión.

Tras encontrarlos sin vida, los menores, que tienen necesidades especiales, pidieron ayuda al dueño de la vivienda, dado que estaban alojados en la residencia en régimen de alquiler. De este modo, fue este último el que trasladó la alarma al 112, movilizándose así a continuación a efectivos de la Policía Local de Cullera y Guardia Civil.

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Tras apreciar algunos indicios que pudieran ser criminales, los agentes allí personados activaron al Grupo de Homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, que ha asumido el caso, así como avisaron al juzgado de guardia de Sueca.

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Según informa Las Provincias, los agentes que acudieron al domicilio constataron que el agua que se encontraba en el jacuzzi estaba turbia y se han tomado muestras para analizarla.

Tras lo ocurrido, por su parte, los servicios sociales del Ayuntamiento de Cullera se han hecho cargo de los menores.