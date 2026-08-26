En el área de búsqueda, además de embarcaciones, participan aeronaves que tratan de localizar al español, desaparecido desde el martes 18 de agosto

La última señal de Juan José Mutilba, el español desaparecido tras caer al mar desde su barco, lo situaba a 120 millas al sureste de Capo Spartivento, Italia

Compartir







Una semana después de la desaparición de Juan José Mutilba, empresario burgalés que cayó desde su barco cuando hacía una travesía junto a su esposa desde Siracusa, Italia, hacia Pilos, Grecia, el operativo de búsqueda para tratar de localizarlo se mantiene activo. Desde el Consulado de España en Roma, y pese a que los temores a que el despliegue sobre aguas del Jónico se cancele no habían dejado de crecer, ayer confirmaron a la familia que las labores para tratar de encontrarlo se mantienen.

Tras una reunión de la hermana del empresario con el Consulado, como había avanzado ayer en Telecinco, en el programa Vamos a Ver, Sergio Mutilba, hijo del desaparecido, la familia ha conocido que el operativo, coordinado por el Centro Secundario de Salvamento Marítimo (MRSC) de la Guardia Costera de Reggio Calabria, prosigue. En el lugar, trazado en un radio próximo al lugar donde se registró la última señal del empresario tras caer al agua, a unas 120 millas al sureste de Capo Spartivento, Italia, se ha desplegado, además de embarcaciones, una aeronave local a la que se ha unido también otra europea, perteneciente a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), que habitualmente realiza labores de vigilancia de inmigración ilegal y que dispone así de cámaras de localización especial.

España no descarta sumar medios a la búsqueda del empresario burgalés

Junto a todo ello, España, además, no descarta unirse a la búsqueda, como recoge Diario de Burgos, indicando que podría aportar medios a la búsqueda, siendo que el cónsul les expresó que “no lo ve descabellado”; un mensaje que aporta apoyo a una familia que desde el primer momento no ha dejado de reclamar ayuda e información.

PUEDE INTERESARTE Así avanza la búsqueda del empresario burgalés desaparecido al caer al mar desde su barco en una travesía a Grecia

En los primeros instantes, fueron ellos los que tuvieron que coger el teléfono para ponerse en contacto con administraciones de Italia, Grecia y España en busca de cualquier información sobre el estado de la situación, llegando a denunciar que no les decían “nada” y permanecían sumidos en una angustiosa y total incertidumbre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con Salvamento Marítimo español como enlace con Italia, ahora, tras un gran temor a que paralizasen la búsqueda cuando ya se han cumplido ocho días desde que Juan José Mutilba desapareciese en aguas del Jónico, encuentran algo de certidumbre al menos en lo relativo a que siguen buscándolo. Todo, pese a que son conscientes de que todo ya es “casi imposible”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La esposa de Juan José Mutilba le vio ya dentro del agua mientras el velero se alejaba

A la complejidad del operativo y su localización, se suma además el hecho de que el suceso se conociese tres días después de que tuviese lugar. Fue ese el tiempo en que Carmen Díez, la esposa de Juan José Mutilba, que viajaba con él, pasó a la deriva, incomunicada, sin cobertura, hasta que por fin consiguió contactar con un amigo con conocimientos en navegación que se puso en contacto con Salvamento Marítimo español para dar la primera vez de alarma. De ese modo, a través de este equipo, se dio aviso a Grecia e Italia para iniciar la operación de búsqueda.

Tras tres días a la deriva en el mar, la mujer, en un gran estado de shock, recreando todo el rato el momento e incluso culpándose por no haber sabido salvarlo mientras su velero, el ‘Theorema’, se alejaba, fue socorrida y la embarcación fue remolcada hasta Pilos, Grecia.

“En principio ella ya le vio dentro del agua y la verdad es que no te sabría describir cómo está. Es lo que ayer hablábamos con los psicólogos: ella ha vivido dos momentos; la desaparición de mi padre y el hecho de que ella ha estado tres días sola en el mar. Yo no sé qué puede sentir uno ahí, pero nada bueno”, contaba su hijo Sergio sobre ella y su situación, entrevistado este martes en Vamos a Ver, en Telecinco, donde contó que, según parece, su progenitor cayó al agua tras un fatal resbalón después de pescar un atún.