Shannen Doherty comienza "agotada" un nuevo ciclo de quimioterapia: "No sé cuánto durará esta vez"

Hasta que eso ocurra, ella sigue manteniendo los beneficios del seguro médico que le dan los derechos de la serie y, por ello, ha iniciado ya "un nuevo ciclo de quimioterapia" , tal y como ha dicho en su exitoso canal. Se trata de una nueva combinación del tratamiento a la que la actriz se enfrenta con incertidumbre, pues no sabe cuánto tiempo durará. "No tengo ni idea de cuánto tiempo estaré en quimioterapia", ha dicho, según el portal informativo E News.

"No sé si serán tres o seis meses, o si vamos a... Si después de tres meses, no funciona, si vamos a cambiar de nuevo", confesaba, titubeante, ante un ciclo de quimioterapia sin fechas definidas debido a su agresividad y sus posibles efectos secundarios. "No es algo que pueda predecir. No es algo que mis médicos puedan predecir. Y da miedo”, ha admitido. “Es como estar caminando rumbo a lo desconocido. Siento que mi vida ha sido desconocida durante más de un año”, ha dicho, no solo por su enfermedad, sino por el shock que también le ha generado su divorcio en medio de su lucha contra el cáncer.