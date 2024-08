El hijo de Mette-Marit de Noruega admite que agredió a su novia estando drogado y borracho

En su relato, el joven, ante los agentes, en los que confesó los hechos que se le imputan, que todo ha sido consecuencia de los problemas mentales que sufre. "Tengo varias enfermedades mentales que hacen que a lo largo de mi infancia y mi vida adulta haya tenido y siga teniendo problemas. He luchado con el abuso de sustancias durante mucho tiempo, por lo que he estado en tratamiento anteriormente. Ahora reiniciaré el tratamiento y me lo tomaré muy en serio", ha declarado a la cadena de televisión NRK.