La reaparición de Mette-Marit tras la detención de su hijo por maltrato físico y psicológico a una joven

La Casa Real noruega no quiso pronunciarse sobre el incidente, aunque sí lo hacía el príncipe heredero Haakon desde París, donde asiste a los Juegos Olímpicos. “Cuando la policía está involucrada, se trata de un caso grave. Pero no creo que sea correcto que me entrometa en el caso”, expresaba Haakon cuando visitaba a la delegación noruega en los Juegos. Además, Haakon declinó pronunciarse sobre la reacción de su mujer.