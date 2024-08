La princesa Leonor no estará sola en Marín: su primo Pedro López-Quesada será su compañero

Sin embargo, la Princesa de Asturias no estará sola en su estancia en Galicia. Su discreto primo, Pedro López-Quesada y de Borbón-Dos Sicilias, hijo de Pedro López-Quesada y Cristina de Borbón-Dos Sicilias -prima del monarca- y hermano de Victoria -que este sábado 31 de agosto se dará el sí, quiero con Enrique Moreno de la Cova-, será su compañero de armas durante estos cuatro meses.

Entonces, su ingreso en agosto de 2023 no pasó desapercibido. Estuvo arropado por su madre y su hermana, que se mostraron visiblemente emocionadas .

De hecho, el pasado 16 de julio, cuando los monarcas y su primogénita se desplazaron a la escuela con motivo de la entrega de Despachos, Cardona le dedicó unas palabras a la Princesa de Asturias. "Bienvenida, Alteza, a la que será su casa siempre. Y no me refiero sólo a la Escuela Naval, me refiero a la Armada".