La pareja de Juan Gómez-Acebo se despide de él tras ser arropada por los reyes Felipe VI y Letizia

Sus seguidores no han tardado en reaccionar al post, y han mandado mensajes de apoyo a Vérez. "En mis cerca de 50 años de muy cercana relación con Juan, nunca lo he visto tan feliz como a tu lado. Muchas gracias por todo lo que has hecho por él y los que lo queremos tanto, seguiremos queriéndote a ti igual. Un beso enorme lleno de gratitud y cariño", "No hay palabras. Demasiado joven para pasar cuando había tanto por lo que vivir. Mi corazón está roto por ti", "Lo siento mucho mi querida Teresa", "Mucho ánimo", se observa en la publicación.