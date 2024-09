Sara Carbonero e Iker Casillas emiten un comunicado conjunto para proteger a sus hijos

La expareja ha asegurado que ''el motivo de saltarnos este 'código' que siempre hemos elegido, el del silencio, no es sólo por la tergiversación, la especulación grave y las barbaridades que tenemos que escuchar, sino porque hablamos de dos menores, vulnerables , que no tienen nada que ver con este mundo más allá de ser hijos de quienes son''.

Asimismo, han advertido que no ''piensan hacer más declaraciones'' sobre el tema y que ''lo siguiente será tomar medidas legales''. ''Los niños son sagrados. Los niños no se tocan. No todo vale", concluyen.