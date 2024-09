"Pongamos que hablo de mi padre, que hago un recorrido por sus 7 vidas y atraso el reloj para enredarme con sus fantasías, que me voy con su sombra al bar de la esquina para ver la alegría y escarmentar de la experiencia. Que dejo que suene el alma y cante el corazón, que caigo rendida en la nota de su bordón… y encuentro todas las flores que quiso en su jardín… y saben cuál es mi dolor… y me dan calor…", ha dicho.

Aunque esta actriz no es muy dada a hablar de su vida personal, el año pasado abrió un concierto en honor a la "vida y obra" de su padre, cantando 'Arriba los corazones'. Desde el escenario del Palacio Vistalegre de Madrid, Alba invitaba a todos los presentes a vivir el evento como si ella misma les hubiera invitado a pasar "un buen rato en el salón de su casa", para que el homenaje a Antonio fuera algo íntimo y personal, y no sólo un concierto más. Como era de esperar, también cantó junto a su tía Rosario 'No dudaría', el tema por el que Antonio Flores siempre será recordado.