Alba Flores dona la recaudación del concierto a su padre a Greenpeace: "Homenajeando su música y también los valores"

Según anunció ella misma en redes sociales: “Para corresponder esta generosidad y este cariño por la figura de mi padre, me alegra también anunciar que los beneficios del evento serán donados a @greenpeace en su memoria. De este modo estaremos homenajeando su música y también los valores que me transmitió siendo una niña.

"Fue muy difícil perderle tan pronto, no solo para mí, pero eso me ha enseñado que el amor y el significado de una vida no se puede medir en tiempo. La luz de mi padre lucirá en nuestros corazones para siempre", ha destacado su hija Alba Flores, anfitriona del evento.