Sara Carbonero enseña con orgullo su cicatriz del vientre: "Heridas de guerra"

La imagen, impactante y valiente , ha captado todas las miradas, y muchos de sus seguidores no han tardado en reaccionar a ella. " Heridas de vida ", "Bella", "Super Woman", "Guerrera", "Brutal", "Me alegra que te sonría la piel", "Heridas de guerra que te hacen superheroína. Real, valiente, guerrera", se observa en el post.

"Me miro en el espejo y me gusta lo que veo mientras abrazo la imperfección. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino", confesó.

A través de una foto en el espejo, Carbonero recordó el pasado 11 de junio que, durante aquella difícil época, evitó mirarse al espejo: "Lejos de la frivolidad que pueda parecer, yo cuando me miro al espejo, lo hago para tomar conciencia de mí misma, lo utilizo como herramienta clave para mejorar mi autoestima. Por causas de la vida, ya he transitado épocas en las que huía de ellos porque no reconocía a la persona que me mostraba el reflejo, llegué incluso a pasar tres o cuatro meses sin mirarme en uno", se lamentó.