El regreso de Amaia Montero estaría cerca: sin 'La Oreja de Van Gogh', un disco y una fecha clave

Desde esa fugaz e histórica actuación, mucho se ha especulado sobre su regreso definitivo a la industria. La propia Amaia ha reaparecido también en las redes sociales y sus seguidores lo han interpretado como su renacer . "He recibido muchísimo por vuestra parte y os lo quiero devolver desde el corazón ", escribía la exvocalista de La Oreja de Van Gogh en un post de Instagram.

Tras estas informaciones, Vanitatis ha informado que todo apunta a que Amaia Montero no volvería a formar parte de La Oreja de Van Gogh , sin embargo, sí continuaría con su carrera en solitario . Así, el citado medio ha desvelado los detalles de su regreso.

El área de comunicación de su promotora, Get In, también responsable de su antigua formación musical, ha asegurado: "Amaia Montero no va a realizar ninguna aparición pública por el momento, está en periodo de composición de nuevas canciones".