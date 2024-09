Leire Martínez rompe su silencio tras el regreso de Amaia Montero: "No me gusta que se me ningunee"

"No me gustan las faltas de respeto. Y a mí, que se diga que vuelve Amaia Montero no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee. Si fuera verdad que vuelve es algo que no me planteo. Será el grupo quien decida o no. Pero no me gusta escuchar y ver determinados comentarios en los que la gente dice que qué bien que regrese. ¿Y yo, qué? Porque parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante y que llevo 16 años en este grupo", ha proseguido la vocalista de la banda.