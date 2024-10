Dana García confirma en exclusiva su ruptura con Isaac Torres: "No ha perdido el tiempo con su mejor amiga"

"El sur me gusta, pero venirme aquí me ha supuesto dejar atrás a mi familia, amigos y mi trabajo... todo. Me he cogido ahora un pisito en el que voy a vivir sola. Quiero apostar por mí, que es quien realmente importa, pero no voy a renunciar tan pronto", expresa la joven, refiriéndose a esta nueva etapa de su vida.