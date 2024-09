Un gran escándalo salpica ahora a Naomi Campbell . La modelo británica ha sido vetada por diversas organizaciones benéficas tras protagonizar una "mala conducta " financiera durante su etapa como miembro de la Fashion For Relief, la organización que fundó en 2005 y dirigió durante más de una década con el objetivo de utilizar la industria de la moda para acabar con la pobreza.

"En primer lugar, reconozco que, como cara de Fashion for Relief, soy en última instancia responsable de su conducta. Desafortunadamente, no participé en las operaciones diarias de la organización y confié la gestión legal y operativa a otros. Quiero asegurar a todos los que nos han apoyado que estos hallazgos se están tomando muy en serio. He dado instrucciones a nuevos asesores para que realicen una investigación detallada de lo ocurrido", ha señalado Campbell en un comunicado emitido por su representante.