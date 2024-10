Lisa Marie Presley y sus memorias: de la virginidad de Michael Jackson "hasta los 35 años" a su aborto

La primogénita de Lisa Marie Presley, Riley Keough, acaba de publicar las memorias póstumas de su madre, 'From Here to the Great Unknown'

Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley y Priscilla Presley, falleció el 12 de enero de 2023 en Los Ángeles, con 54 años, a causa de un bloqueo intestinal, según reveló la autopsia. Casi dos años después de su deceso, la primogénita de la cantante, Riley Keough, ha considerado que este era el momento idóneo para lanzar las memorias póstumas de su madre. Las ha bautizado From Here to the Great Unknown y han salido al mercado este pasado 8 de octubre en Estados Unidos. Riley ha conseguido recapitular el libro gracias a parte del material que Lisa Marie había dejado grabado en cintas y con sus propios recuerdos.

La obra desvela detalles inéditos sobre el 'Rey del rock and roll', sobre su propia persona, su relación con Michael Jackson y el suicidio de su segundo hijo, Benjamin, en 2020, cuando sólo tenía 27 años. Un libro que no ha tardado en dar la vuelta al mundo por las polémicas declaraciones de Lisa Marie, entre otras, que mantuvo el cadáver de su hijo congelado en su casa durante dos meses. Pero esta no ha sido la única bomba que ha soltado Riley de la compositora.

Un aborto

En sus memorias póstumas, Presley habló sobre la primera vez que se quedó embarazada de su entonces novio Danny Keough, con quien terminó casándose.

"La primera vez que me quedé embarazada ni siquiera lo sabía", escribió Lisa Marie en sus memorias, según recoge E! News. "Durante los primeros cuatro meses que salimos, terminé en urgencias con dolores horribles y me operaron de inmediato".

La cantante de Shine afirma que los médicos, al principio, pensaron que tenía un problema con el apéndice, pero después de la cirugía se dieron cuenta de que se trataba de un embarazo ectópico. "Nunca me había quedado embarazada de otra persona, lo cual es fascinante porque yo también había sido descuidada, no había usado anticonceptivos ni nada por el estilo. Pero con Danny pasó la primera vez, y luego pasó de nuevo cuando volvimos a estar juntos".

"Terminé abortando. Fue la cosa más estúpida que he hecho en mi vida. Estaba devastada", señala.

Su virginidad

Lisa Marie Presley perdió su virginidad a los 14 años con un hombre -del que no revela su identidad- nueve años mayor que ella. Según se observa en las memorias, y recopila Us Weekly, lo conoció en las Bahamas y él tuvo un "pequeño papel" en una película en la que actuó su madre, Priscilla.

"Me enamoré perdidamente". Su madre intentó detener la relación, a pesar de que ella también conoció a Elvis Presley a los 14 años. "Pero ella y mi padre esperaron hasta que ella tuviera 18 años para tener relaciones sexuales. Yo tenía 14 años cuando perdí mi virginidad con este tipo".

Michael Jackson, virgen "hasta los 35 años"

La relación entre Lisa Marie y Michael Jackson fue una de las más mediáticas y controvertidas de los años 90. El 26 de mayo de 1994, en una ceremonia privada en la República Dominicana, la pareja celebró su boda. De inmediato surgieron especulaciones sobre los motivos detrás del matrimonio, ya que muchos pensaban que Michael intentaba mejorar su imagen pública tras las acusaciones que había enfrentado. Otros, en cambio, creían que Lisa Marie estaba tratando de distanciarse de la enorme sombra de su padre.

Finalmente, y tras enfrentarse a una serie de problemas durante su matrimonio, Lisa Marie pidió el divorcio en 1996, poniendo fin a su tumultuosa unión de apenas 20 meses.

Ahora, la hija de Lisa Marie recoge en las memorias que Michael le dijo a su madre que fue virgen hasta los 35 años: "Michael me dijo que todavía era virgen. Creo que había besado a Tatum O'Neal y había tenido una aventura con Brooke Shields, que no había sido física aparte de un beso. Dijo que Madonna también había intentado acostarse con él una vez, pero no pasó nada".

Presley describe que estaba "aterrorizada, porque no quería hacer el movimiento equivocado". Pero "cuando decidió besarme por primera vez, simplemente lo hizo. Fue él quien instigó todo. Empezó a suceder lo físico, lo que me sorprendió. Había pensado que tal vez no haríamos nada hasta que nos casáramos, pero él dijo: '¡No voy a esperar!'".

El cadáver de su hijo

Benjamin, el segundo hijo de Lisa Marie, se quitó la vida en 2020 con tan sólo 27 años. El nieto de Elvis Presley lidiaba con una adicción a las drogas y al alcohol, fruto de una fuerte depresión.

En el libro, se revela que Lisa Marie mantuvo el cadáver de su hijo congelado durante dos meses en su casa después de su muerte debido a lo difícil que fue para ella tener que despedirse de él. También porque no sabía dónde enterrarlo, si en Hawái o en Graceland, la casa de Memphis, en Tennessee, donde murió y está enterrado Elvis Presley.

"Me acostumbré a él, a cuidarlo y a tenerlo allí. Creo que a cualquier otra persona le daría un susto de muerte tener a su hijo allí así. Pero a mí no. Me sentí muy afortunada de que hubiera una manera en la que todavía podía cuidarle como madre, retrasarlo todo un poco, y estar bien con la idea de enterrarle", cuenta Lisa Marie.

