Adriana Lima vuelve a Victoria's Secret: el ángel se pone las alas seis años después para regresar a la pasarela

La empresa y la modelo han anunciado de manera conjunta la aparición de Adriana en el próximo desfile que se celebrará mañana a las 18:30 Eastern Time (ET), es decir a las 00:30 horas en España. Lo hicieron a través de un divertido vídeo en Instagram el cual venía acompañado del siguiente texto, "Oye, hemos estado guardando un secreto, ¡pero ya no podemos hacerlo más! @adrianalima regresa a la pasarela. Uf, ya lo hemos dicho, ahora nos sentimos mucho mejor. Mañana, transmite en vivo la Alfombra Rosa a las 6:30 pm ET y el espectáculo a las 7 pm ET en Prime Video o YouTube, TikTok o Instagram. ¿Ocupado entonces? Míralo después (y tantas veces como quieras) en nuestro YouTube. #VSModaShow".