Dani Martín narra el episodio en el que casi muere junto a Blanca Suárez: "Me generó un pánico terrible"

Rubio y mucho más delgado, este nuevo Dani Martín se ha mofado en sus redes sociales de los que han cuestionado el buen estado de su salud mental y ha explicado, de una vez por todas, el por qué de su pérdida de peso: "Me subí a la báscula después del verano de 2023 y pesaba 94,7 kilos. Nunca había llegado a 90. Así que me encerré en casa, dejé de beber alcohol y me puse a comer sano, mucho, una dieta antiinflamatoria. Hay a gente que le sienta mejor el alcohol y hay a gente que le sienta peor; a mí no me sienta del todo bien. Y ahora soy mucho más feliz", dice con naturalidad en la entrevista.