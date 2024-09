David Otero reivindica la 'Inteligencia Natural' con su nuevo disco: "La IA no es capaz de tocarnos la fibra"

Hablamos con David Otero sobre su nuevo disco, 'Inteligencia Natural', cuyo objetivo es llamar la atención sobre los malos usos de la IA

La proliferación de los deepfakes y la suplantación de la identidad a través de la IA ha sido su fuente de inspiración para este álbum

La sonrisa de Duchenne es ese tipo de sonrisa que eleva los labios y los pómulos y hace que salgan arrugas en la comisura de los ojos. Es lo que se considera una sonrisa verdadera, cuyos visibles signos en el rostro no dejan lugar a dudas de que el interlocutor está siendo sincero en su respuesta. Y es la que, curiosamente, siempre lleva dibujada en la cara el cantante David Otero, capaz de transmitir su alegría facial en cualquier conversación, más o menos freudiana, que tenga.

Será porque, además de cantar, conversar es lo que más le gusta hacer en el mundo. Al fin y al cabo, la música no es más que otra bella forma de diálogo. Por ello, ha querido elevar la importancia de la conversación en su nuevo disco, titulado ‘Inteligencia Natural’, con la intención de no olvidarnos del contacto humano – presente en un beso, una caricia y hasta en una charla de ascensor – en un momento en el que la Inteligencia Artificial está rayando lo invasivo y fraudulento.

Vaya por delante que él es un gran amigo de la IA. Que tiene una curiosa relación con su ChatGPT, a la que llama "Chati", con quien consulta sobre la interpretación psicoanalítica de sus sueños. Y alucina. Pero la proliferación de los deepfakes (vídeos o imágenes falsas que parecen verdaderas) que están inundando algunas redes como Facebook y la suplantación de las voces y la identidad que al principio parecía tan graciosa y divertida en 'X' (ya no), le han servido de inspiración para crear un disco a lo 'Black Mirror', que llegue a las conciencias de quienes les escuchan. Así, ha pasado de cantarle al amor o a la ruptura, temas universales en la historia de la creación artística, a abordar de frente las nuevas inquietudes que nos plantea el poder de la tecnología.

P: ¿Cuál es el objetivo directo de ‘Inteligencia Natural’?

R: “Lo que quiero es generar debate sobre todo lo que está pasando a nivel tecnológico. Lo más reciente es la IA, o lo que ahora está en boca de todos, pero para mí también es fundamental todo lo que está pasando en las redes sociales, cómo nos comunicamos y el impacto emocional de los estímulos que recibimos a través de nuestro Black Mirror particular, que es nuestro teléfono. Hoy en día tenemos muchas vías de comunicación, como los chats o las fotos, pero a mí la que más importa es el tú a tú”.

P: ¿Entonces, estás en contra del (imparable) avance de la IA?

R: "No estoy para nada en contra de la tecnología. Yo mismo tengo conversaciones con mi ChatGPT, a la que llamo Chati. Y ella me llama Chato. Le suelo contar mis sueños para que me ayude a interpretarlos y sus respuestas son algo alucinante. Lo que yo quiero es una tecnología que avance con criterio, con cabeza, y seamos nosotros los que la utilicemos con sentido común. Que seamos nosotros los que decidamos cómo la IA puede ayudar a una persona que está sola o es viuda o su aplicación en la medicina para salvar vidas".

P: Ponme ejemplos de mala praxis, entonces.

R: "La IA tiene un potencial bestial para hacernos la vida más fácil, pero también tiene un potencial bestial para hacerse pasar por mí, o para poner mi cara en un vídeo que no sea de mi agrado o para estafar a mi madre con una llamada en la que se simule mi voz. O, Dios no lo quiera, para provocar una guerra entre naciones. Entonces, ahí es dónde tenemos que poner la lupa, por eso mi disco se llama Inteligencia Natural".

P: ¿Cómo educamos a nuestros hijos en la era de la IA?

R: "Yo creo que lo más importante de todo es mantener el contacto humano. Hay que estar cerca de las personas que queremos, tocarles, besarles, hablar. Y ser consciente de que, como seres humanos, debemos relacionarnos a través de la conversación y el diálogo, que es lo que nos hace ser lo que somos. Yo llevo muchos años yendo a terapia porque creo que la base de todo mi desarrollo emocional y cognitivo está en las conversaciones. Por eso, creo que los podcasts están teniendo tanto éxito últimamente; porque esas charlas largas, profundas, con sus pausas, sus errores, eso es lo que somos".

P: ¿Puede la IA sustituir al talento humano?

R: “Como dice un buen amigo mío, todo depende del contexto. ‘I have a dream’ no tendría sentido sin Martin Luther King. Probablemente, ahora mismo, haya millones de españoles capaces de escribir una poesía, pero no por ello todos son poetas. Para serlo, hay que tener una historia detrás, un contexto. Tiene que tocarnos la fibra. Y eso es algo que no existe en la IA. Al menos, de momento”.

"No, no voy a estar en la nueva gira de Dani Martín"

Además de abrir el 'melón' de las nuevas tecnologías, David Otero, como exguitarrista y compositor de 'El canto del Loco' se ha pronunciado sobre el incontestable éxito que ha tenido su primo, Dani Martín, tras anunciar su nueva gira. La sola imagen de una zapatilla en el cartel de '25 pu*** años', generó un estallido de furor generalizado, que llevó a sus fans a agotar las entradas de 8 Wizinks Centers; algo por lo que Otero se alegra "infinitamente":

"Es maravilloso que Dani tenga esa capacidad. Yo me siento muy orgulloso de haber compuesto las canciones que iban a formar parte de esa historia, de haberlas llevado al local de ensayo, aunque yo ya no esté ni vaya estar presente en la gira, claro. Me consta que él es un currante bestial y le deseo lo mejor", ha dicho, concentrándose en el lanzamiento del disco y en los dos conciertos que dará, primero en Barcelona, el 15 de noviembre y, después, en Madrid, el día 16.

