Los últimos años de Liam Payne tras One Direction: adicciones, pensamientos suicidas y relaciones fallidas

Este pasado miércoles 16 de octubre, el cantante ha fallecido con tan sólo 31 años

Se ha precipitado desde un tercer piso de un hotel de Buenos Aires. La Policía investiga si ha sido accidental o intencional

Muere Liam Payne, exmiembro de One Direction, tras precipitarse desde el tercer piso de un hotel

Este pasado miércoles 16 de octubre, una noticia ha paralizado Hollywood y la industria musical está de luto. Liam Payne, uno de los miembros de la extinguida pero añorada banda One Direction, ha fallecido tras precipitarse desde el tercer piso de un hotel en Palermo, en Buenos Aires, Argentina. Sólo tenía 31 años.

Por el momento, se desconoce si la caída del joven músico ha sido accidental o intencionada. Sin embargo, instantes antes de caer al vacío una llamada a emergencias alertó de que había "un huésped sobrepasado de droga y rompiendo toda la habitación. Necesitamos que venga alguien", señaló el responsable del hotel en una llamada que ha dado a conocer el diario La Nación. Ahora, la Policía ha abierto una investigación para esclarecer si fue un accidente o no.

Los últimos años de Liam Payne

Tras alcanzar la fama mundial a los 16 años como parte del fenómeno musical One Direction, Liam Payne vivió lo que algunos sólo pueden imaginar: giras mundiales, millones de fans gritando su nombre, romper récords en las listas de éxitos y una fortuna en ascenso.

Sin embargo, en 2015, Zayn Malik -uno de los miembros- anunció que abandonaba la boy band para iniciar su carrera en solitario. En 2016 llegó la disolución temporal de la banda y Payne -como el resto de sus compañeros, Louis Tomlinson, Harry Styles y Niall Horan- tuvo que enfrentarse a una dura realidad: la fama y el éxito no siempre son sinónimos de felicidad.

En una serie de confesiones públicas, el cantante desveló en 2021 el abismo en el que se había sumergido tras el fin de la popular formación, marcado por el abuso de sustancias, la adicción, la depresión y pensamientos suicidas.

Adicciones

En la entrevista para el podcast Diario de un CEO de Steven Barlett, reveló en una confesión cruda y desgarradora que su salud mental se vio muy afectada tras el repentino salto a la fama y en su lucha por llenar el vacío dejado por el fin de la banda. Tuvo que recurrir al alcohol y las drogas para sobrellevar el apogeo de la popularidad al no poder lidiar con ella. Una dependencia de sustancias que se debía, primero, a la fama, y después, a la presión de tener que seguir adelante con su carrera a pesar de que en el fondo se sentía completamente perdido.

"La mejor manera de estar protegidos era encerrarnos en nuestras habitaciones, y ¿qué hay en la habitación? Un mini bar, así que tuve una fiesta que pareció durar años. Fue salvaje, pero era la única forma de eliminar la frustración".

Ante estas declaraciones, el presentador cuestionó a Liam sobre si en alguna de esas noches de descontrol había contemplado la idea de quitarse la vida. "Sí. Hay algunas cosas de las que definitivamente nunca, nunca he hablado. Fue muy, muy, muy duro. Fue un problema (...) Salieron algunas fotos mías donde estaba completamente hinchado. Yo lo llamo mi cara de pastillas y alcohol. Mi cara era como 10 veces más de lo que es ahora. Simplemente no me gustaba mucho a mí mismo y tomé la decisión de hacer un cambio. Y fue solo hasta que me vi a mí mismo después que pensé: 'Bien, necesito arreglarme'".

Asimismo, en 2018 expresó en el programa de Ant Middleton: "A juzgar por algunas cosas que pasaron, tengo suerte de seguir aquí. Hay veces en las que ese nivel de soledad te hace preguntarte: '¿Terminará esto algún día?'. Eso casi me mató un par de veces".

El ascenso meteórico y la presión de la fama

Payne, quien desde el inicio fue considerado uno de los miembros más centrados y serios de la banda, asumió a menudo el papel de "líder" no oficial. Esta responsabilidad añadida no fue fácil de sobrellevar, especialmente para un joven que apenas había salido de la adolescencia.

En algunas entrevistas, el cantante habló abiertamente sobre las dificultades de manejar tal nivel de presión siendo tan joven. "Estaba sobrepasado. Cuando haces cientos y cientos de conciertos y suenan las mismas 22 canciones a la misma hora todos los días, incluso si no estás contento, tienes que salir. Es casi como ponerse el disfraz de Disney antes de subir al escenario y debajo del disfraz de Disney estaba bastante cabreado la mayor parte del tiempo porque no había otra forma de entender lo que estaba pasando. Quiero decir que fue divertido. Nos lo pasamos genial, pero hubo ciertas partes en las que se puso un poco tóxico", explicó en 2019 a Men's Health Australia.

La constante vigilancia de los medios, las críticas implacables y la falta de privacidad empezaron a pasarle factura emocionalmente.

Sus relaciones fallidas

Este comportamiento autodestructivo no sólo afectó a su vida profesional, sino también a sus relaciones sentimentales. Su romance con Cheryl Cole, quien fue su pareja durante dos años de noviazgo y con quien tuvo a su primer y único hijo en 2017, Bear Grey Payn, se deterioró en parte debido a su estado emocional y a las adicciones con las que lidiaba en ese momento.

No fue la única relación de Liam que llegó a su fin tras la disolución de la banda. En 2021, el cantante confirmó la separación de su prometida Maya Henry casi un año después de que anunciaran su compromiso. Y es que él estaba centrado en trabajar en sí mismo y en no querer "lastimar a la gente" durante sus relaciones.

"Lo siento más que cualquier otra cosa en estos momentos, estoy muy decepcionado conmigo mismo, porque sigo haciendo daño a la gente. Eso me molesta. Simplemente no he sido muy bueno con mis historias de amor. Sé cuál es mi patrón cuando comienzo una relación y realmente lo siento. Simplemente no soy muy bueno en ellas y necesito trabajar conmigo mismo antes de ponerme en manos de otra persona", reconoció en el podcast de Barlett.

"No estaba dando una muy buena versión de mí, no apreciaba mi relación y no me gustaba cómo era. Honestamente puedo decir que me siento mejor ahora. No me siento bien haciendo lo que hice, pero tenía que suceder. Sólo es una forma cursi de decir que fue lo mejor para los dos. Sé que yo era el problema. Necesito recomponerme y ya estoy bien", añadió.

Los últimos datos que se conocen es que actualmente mantenía una relación con Kate Cassidy. Tiene 25 años, es influencer y habían empezado su relación en 2022. Ella lo acompañaba a todos los eventos y presuntamente estuvo con Liam en Argentina, durante sus últimos días con vida.

Poco éxito tras el fin de 'One Direction'

Cuando One Direction anunció su pausa en 2016, Payne, al igual que sus compañeros, se lanzó a buscar su propio camino en solitario. Su primer sencillo, Strip That Down, triunfó rápidamente. Alcanzó el Top 10 de Billboard y permaneció en las listas durante varios meses. Pero tras ese éxito, Liam se enfrentó a una soledad y un vacío interior que no esperaba. Eso también se vio reflejado en el poco apoyo a LP1, su álbum debut como solista, lanzado a finales de 2019.

La música fue quedando atrás. Incluso incursionó de manera efímera en la industria de la moda mientras lanzó algún que otro single: entre 2020 y 2021 sólo vieron la luz dos, Naughty List y Sunshine. En marzo de este año llegó Teardrops, su última canción en vida.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.