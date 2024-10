La llamada a emergencias antes de la muerte de Liam Payne: “Está sobrepasado de drogas y rompiendo toda la habitación”

Liam James Payne, conocido como Liam Payne a nivel artístico, cantante, compositor y guitarrista de Reino Unido, nacido en Wolverhampton (Inglaterra), saltó a la fama por ser uno de los miembros de la banda británico-irlandesa One Direction, formada durante el programa The Factor X en 2010 con Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Thomlinson.

Tras la pausa indefinida del grupo en 2016, Payne lanzó su carrera como solista, publicando sencillos como 'Strip That Down' y 'For You'. Su estilo musical combinaba pop, R&B y dance. El artista había colaborado recientemente con diversas marcas y causas benéficas.