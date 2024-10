La muerte de Liam Payne deja "desolado" al mundo de la cultura: los mensajes de J.Balvin, Charlie Puth y Alessia Cara

Liam Payne , exintegrante de la banda One Direction , ha muerto este miércoles a los 31 años al caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, sin que estuvieran claras las causas del incidente, ante lo que decenas de fans se congregaron a las afueras del lugar para despedirse del músico británico.

Según ha desvelado el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescent , el artista tenía "lesiones gravísimas incompatibles con la vida producto de su caída (…). No hubo posibilidad de reanimación".

El portavoz de SAME explicó que la llamada al 911 fue recibida a las 17H04 locales (20H04 GMT) y que, siete minutos después, llegó un equipo "que comprobó el fallecimiento de este hombre".

El que también aprovechaba su perfil social en X para trasmitir el pésame a la familia y amigos de Liam Payne era Max George, antiguo integrante de la banda británica The Wanted . "Estoy devastado. Liam me brindó un apoyo increíble durante uno de los momentos más difíciles de mi vida. Nunca lo olvidaré", compartía el también cantante y artista.

Los que todavía no han reaccionado al fallecimiento de Liam Payne han sido sus antiguos compañeros de grupo. Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomilson y Niall Horan han optado por el silencio y, hasta el momento, no han compartido ningún mensaje en sus redes sociales en el que lamentan la muerte del antiguo integrante de One Direction.