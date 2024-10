Britney Spears anuncia que se ha casado con ella misma: "Es la cosa más brillante que he hecho nunca"

"El día que me casé conmigo mismo... Trayéndolo de vuelta porque puede parecer embarazoso o estúpido, pero creo que es la cosa más brillante que he hecho nunca ", ha desvelado en un post de Instagram publicado en la noche de este pasado domingo 20 de octubre.

Más de 200.000 personas han reaccionado a la noticia dando like, aunque Spears ha desactivado los comentario para evitar posibles comentarios negativos . Así, la intérprete de Toxic demuestra que no necesita a nadie para ser feliz. Que sólo se necesita a sí misma.

"Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos y esto sería mucho antes de lo que había previsto”, relata Spears en sus memorias. "Pero Justin no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho, pero Justin estaba muy seguro de que no quería ser padre".