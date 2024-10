Juan José Ballesta hace pública su versión sobre la noche por la que fue acusado de agresión sexual: "No soy culpable"

Juan José Ballesta acaba de lanzar su autobiografía, 'La vida mejor: El Bola, la fama, el cine y todo lo demás'

El actor dedica el final de su obra a las dos denuncias que le han salpicado este último año: una de agresión sexual y otra de robo

La web de Informativos ha recopilado los aspectos clave que narra en el libro sobre su vida

Hace exactamente un año, Juan José Ballesta volvía a copar titulares de la prensa nacional tras ser acusado por una mujer de agresión sexual. Unos hechos que presuntamente se habían desarrollado en julio de 2023, y que el protagonista de El Bola negó en todo momento. Poco después de comenzar el juicio -que todavía no ha llegado a su fin- saltó otra noticia: un conocido suyo le acusaba de robarle una chaqueta y 50 euros. Dos acontecimientos que ensombrecieron su carrera y su vida.

Ballesta nunca había contado su versión de los hechos. Ahora, un año después, ha decidido romper su silencio. Y no de cualquier forma. Juan José Ballesta acaba de lanzar sus memorias, La vida mejor: El Bola, la fama, el cine y todo lo demás (Ediciones Destino), en las que habla de la fama, de la industria del cine, de su infancia, de los prejuicios y de estos dos casos judiciales. La web de Informativos Telecinco ha tenido acceso al contenido de la obra.

"En Parla hay una columna que lleva mi careto. Os hacéis una idea, ¿no? Yo no doy un paso sin que me paren, me pidan un abrazo, yo lo quiera devolver, me echen una foto, digan de invitarme a algo, yo ayude a otro. Mi vida es así. Pero también soy un padre soltero de 35 años, y a veces llega el viernes y salgo por la noche", comienza el actor.

"Una noche de julio salí, me encontré con un colega, tomé cervezas, di besos a unos y a otras y me volví a casa. No recuerdo detalles de la noche, pero no porque yo fuera bebido, sino porque fue una noche común y corriente, una noche cualquiera", continúa.

Meses después, salta la noticia de que una mujer le acusa de agresión sexual. "Tiene casi veinte años más que yo, es de la edad de mi madre y yo no la conozco. Poco a poco empiezan a salir detalles".

Según relata, le pide a uno de sus colegas -que también está acusado- explicaciones. "El me cuenta que se trata de una mujer con problemas a la que él invitó a dormir en el salón de su casa porque no tenía dónde quedarse. Pero que él dormía en su cuarto, con su novia, que encima era policía. Y cuando se levantó por la mañana vio el salón lleno de copas sucias y de restos de drogas. Y le dijo que eso no podía ser y la echó de su casa. Esto me cuenta este amigo mío. Yo no sé más que lo que él me cuenta, y no conozco de nada ni a esta mujer ni esta historia", explica.

Semanas después de que presuntamente ocurrieran los hechos, desde "el psiquiátrico en el que está ingresada la mujer nos llega una acusación".

El ganador de un premio Goya se ha declarado en su libro "no culpable" de los delitos. "Ojalá esa mujer no haya sido nunca agredida y esté fabulando. Ojalá mejore y se estabilice. Si le ha ocurrido algo, ojalá encuentre justicia y se castigue a los culpables. Ojalá no manipulen su testimonio, ni lo exploten las televisiones para ganar audiencia", destaca. Pero también espera que esta historia "no se alargue, porque no tiene nada que ver conmigo, y creo que si me ha rozado es porque soy famoso".

Ballesta considera que una acusación como esta acarrea "un estigma enorme". "Quien no te conoce sospecha de ti. Si el río suena, agua lleva; donde hay humo, hubo fuego, algo habrá hecho...; todos hemos dicho eso de algún famoso que se ve envuelto en un asunto judicial. Yo solo puedo confiar en que la justicia llegue a la verdad y lo haga deprisa". Espera que esto no le haya perjudicado profesionalmente.

Asimismo, también ha hablado de cómo esto le ha afectado personalmente. "Se sufre, claro que sí. Te ves cuestionado. Sospechas que no se fían de ti, y todo empieza a liarse en una especie de círculo de paranoia en el que todo el mundo sospecha de todo el mundo: los demás, de que yo miento y escondo cosas, y yo, de que los demás piensan mal de mí".

Juan José sostiene que "mantener la cabeza fría es muy difícil en una circunstancia como esta, así que yo hago lo que suelo hacer cuando algo me abruma y me supera: me encierro en casa, estoy con los míos, me agarro con fuerza a mis raíces, me acuerdo de cuál es la vida mejor (…) Sé quién soy, y cómo soy, y no dejo que me arrastre la marea".

Finalmente, el actor apuntala que cuando te enfrentas a que tu reputación está en entredicho públicamente, "vives un momento de gran vulnerabilidad. Y por más que quieras encerrarte y dejar que el torbellino pase, no puedes impedir que haya gente que se quiera aprovechar de eso y subirse al carro".

