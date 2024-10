Su mujer, Alaska, aseguraba este sábado a los micrófonos de Europa Press que, "de momento", Mario permanece ingresado y que todavía no va a recibir el alta : "Cuando se la den será porque se la tienen que dar y mientras no se la den, pues así es".

A pesar de lo nervioso que es, parece que Mario Vaquerizo está llevando bien el estar ingresado porque, añade su mujer, "la salud yo creo que siempre marca, no tiene ganas de hacer más de lo que hace. No está desesperado por moverse más. El no ver bien es peor casi que el no poderte mover bien".