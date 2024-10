María Pombo, víctima de un intento de estafa: "Casi pierdo todo mi dinero"

La influencer ha desvelado a través de varios stories de las redes sociales que ha estado a punto de caer en una ciberestafa

"De repente se me empiezan a abrir los ojos, cancelé todas las tarjetas y llamé al banco corriendo", ha confesado

María Pombo se ha sincerado y ha querido alertar a sus seguidores para que no caigan en este tipo de estafas

Tras celebrar por todo lo alto su 30 cumpleaños en República Dominicana junto a su marido Pablo Castellano y algunos de sus mejores amigos, María Pombo desvelaba muy angustiada en su perfil de las redes sociales que ha sido víctima de un intento de estafa por el que, por poco, pierde todo el dinero que tiene en su cuenta bancaria. "Casi me estafan y me roban todo lo que tengo en mi número de cuenta", se ha lamentado.

Como ha relatado a través de sus stories, la influencer estaba durmiendo a sus hijos, los pequeños Martín y Vega, cuando recibió un mensaje de texto, presuntamente de la DGT, en el que le informaban que podía pagar una multa de tráfico con reducción siguiendo el enlace que le facilitaban.

"Justo estoy esperando a que me llegue una multa, estaba ahí con el cerebro dormido y me dije 'fenomenal, la dejo pagada'. Entonces me pongo a pagarla, pongo mi número de tarjeta, mi número de seguridad, mi número de caducidad y le doy a pagar. Me redirige al banco y me pone algo de una multa de 47,75 y dije 'qué raro'", ha explicado Pombo.

Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo no andaba bien, y que podía tratarse de una estafa: "De repente se me empiezan a abrir los ojos, cancelé todas las tarjetas y llamé al banco corriendo. Les conté lo que me había pasado y me dijeron que si había cancelado las tarjetas ya no podían hacer nada". Algo que ha asegurado que hizo al momento, evitando así que los estafadores le robasen su dinero.

"No recuerdo la última vez que pasé miedo pero aquí sí he pasado miedo. No sé cómo he podido caer, quería llorar", ha confesado visiblemente preocupada. Lo cierto es que este tipo de estafas las tiene "muy en mente", ya que tanto su esposo, Pablo Castellano, como su hermana le han advertido en varias ocasiones sobre ellas. "No sabéis la de veces que me ha avisado, 'por favor, no caigas en este tipo de estafas'. Y a parte de Pablo, mi hermana Lucía hace campaña en Instagram con el tema de las estafas. Lo tengo muy en mente", ha asegurado. De ahí su rápida actuación para que no le vaciasen la cuenta corriente.

Finalmente, ha alertado a sus seguidores para que no caigan en estas ciberestafas. "Por favor, aprended de mí y no deis, jamás, ningún dato, si os llega cualquier mensaje".

