El príncipe Guillermo habla por primera vez sobre su hermano Harry tras seis años en silencio

Desde entonces, cualquier detalle, gesto o palabra que se produce por ambas partes es analizado, y muchos tabloides británicos lo señalan como un posible acercamiento entre los hermanos. El último ha salido a la luz este pasado fin de semana. Y no es un movimiento cualquiera: se trata de la primera vez que el futuro rey de Reino Unido se pronuncia sobre su hermano Harry en seis años. ¿Podría ser el primer paso hacia la reconciliación ?

El príncipe de Gales se ha convertido en el protagonista de un nuevo documental que se emitirá en ITV en el Reino Unido los próximos días 30 y 31 de octubre, y que se ha bautizado como Prince William: We Can End Homelessness (El Príncipe Guillermo: Podemos acabar con los sin techo). En el reportaje, el primogénito del monarca británico ofrece una visión única y profunda de su programa Homewards, cuyo objetivo es demostrar que se puede erradicar por completo a las personas sin hogar en Reino Unido.

En un extracto publicado el pasado 26 de octubre, Guillermo reflexiona sobre cómo su difunta madre, la princesa Diana, le introdujo por primera vez al problema de las personas sin hogar al llevarlo a él y a Harry a The Passage, una organización benéfica de Reino Unido que apoya a quienes experimentan o están en riesgo de quedarse sin hogar.

"Mi madre me llevó a The Passage; nos llevó a Harry y a mí allí. Yo debía tener 11 años en ese momento, tal vez 10. Nunca había estado en algo así antes, y estaba un poco ansioso por lo que me esperaba", explica el heredero al trono en el documental, siendo esta su primera mención pública de Harry en años.