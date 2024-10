Preocupación por el rey Carlos III: cancela su asistencia a un evento debido a sus problemas de salud

Fuentes reales han asegurado a The Mirror que el gobierno ha decidido pedirle al rey de Reino Unido -conocido por su compromiso con asuntos medioambientales- que anule su asistencia al evento, ya que es necesario "tener mucha cautela" debido a su situación actual. "El Rey no irá a la COP. El gobierno no le ha pedido que asista al evento y también es consciente de sus propios compromisos tras la próxima gira de otoño", ha desvelado una fuente al citado medio.