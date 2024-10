Los detalles de la boda de Ana Guerra y Víctor Elías: el enclave, los invitados y dos grandes ausencias

Muy emocionados, la pareja comentó a la revista ¡HOLA! el pasado mes de febrero que contarán con unos 350 invitados y que este espacio "es perfecto para nosotros porque es suficientemente grande para la cantidad de invitados que tenemos, pero se ve acogedora". Guerra también destacó que " tiene embarcadero y una playa , que no me puede faltar a mí algo de playa". La boda también contará con la compañía de sus perros, Dumbo y Jack.

Sin embargo, el gran día también contará con grandes ausencias, como la de Aitana y la reina Letizia. Fue la propia cantante quien desveló este pasado lunes 28 de octubre durante la gala de los premios Bazaar Women of the Year 2024 que finalmente no iba a acudir. "A la boda de Ana no voy a ir, pero ella sabe por qué", aseguró ante la prensa. "Ella y yo ya hemos hablado, está todo superbien. Yo a ella la amo con todo mi corazón y nos queremos mucho. Quien tiene que saber por qué no voy es ella, y ya lo sabe", ha finalizado, dejando claro que no pensaba dar más explicaciones.