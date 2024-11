La duquesa de Alba y la familia real: "Nunca dijo lo que pensaba de la reina Letizia, se lo llevó a la tumba"

R: No dijo absolutamente nada. Esto sí que me consta. Todo el mundo quería saber qué pensaba. Yo me atrevo a decir que conociendo a Cayetana y con el cariño que le tenía a Juan Carlos, le hubiese defendido con uñas y dientes , sobre todo a Sofía, que eran muy amigas.

R: Él explica en sus memorias que en un momento determinado, cuando él ya era mayor, un día tuvo una conversación muy cara a cara con su madre, entonces él le expresó en ese momento todas las carencias que había tenido como niño. Por lo visto, Cayetana se llevó un disgusto tremendo , empezó a llorar y estuvo un día entero llorando porque decía que por qué no le habían contado estas cosas. Mucha gente ha dicho que no fue una buena madre. Yo creo que sí, pero fue una madre de clase alta , que había crecido así, en ese ambiente, y sólo veía a sus hijos una hora al día. Ella hizo lo que consideraba que tenía que hacer. Además, era la cabeza de un imperio en el fondo, no tenía tiempo ni para respirar.

R: No se tiene ninguna imagen de la aristocracia en estos momentos en España. No tenemos ningún tipo de referente. Tenemos referente de reyes, pero ya en la aristocracia no, como Cayetana no, porque era una figura muy conocida. Su hijo Carlos es una figura que me gusta, pero es una persona tan discreta que prácticamente nadie sabe nada de él. También están los Medinaceli, los Medina Sidonia... todas estas grandes familias, pero nadie sabe nada de ellos. Yo estoy deseando que los duques de Huéscar nos den un poco de glamour a España, porque madre mía, el panorama de hoy en día es horrendo. No queda nadie. De Fernando Fitz-James Stuart me han hablado muy bien y Sofía Palazuelo es una chica elegantísima.