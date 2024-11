Bisbal, al darse cuenta de lo sucedido, y lejos de intimidarse, echó mano de su sentido del humor para salir airoso. "¿Esto qué es? Me he hecho un Laura Pausini, pero… se me ha roto todo , macho", expresaba el artista, entre las risas y algunos silbidos de los presentes en el recinto.

"Fue un accidente que me hace sentir muy avergonzada porque nunca he estado en esa situación, aunque yo siempre cierro mis conciertos en bata", añadió la de Faenza, dejando claro que "no se trataba de una estrategia de marketing" y puntualizando que "no estaba desnuda".