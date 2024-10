El hermano de David Bisbal irá a juicio por la presunta negligencia médica que le dejó en silla de ruedas

No fue hasta el pasado mes de septiembre cuando se conoció que el origen de que el hermano del cantante acabara en silla de ruedas fue una presunta negligencia médica. Ahora, ha sido el propio José María quien ha alzado la voz, ha roto su silencio y ha asegurado que irá a juicio. "Tendré un juicio motivado por la negligencia médica que me ha dejado parapléjico, he perdido mis piernas, ya no funcionan…", se ha lamentado a la revista ¡HOLA! este pasado lunes 28 de octubre.