La sorprendente petición de Will Smith a David Bisbal durante su encuentro: "Necesito eso"

Will Smith y David Bisbal coincidieron en La Velada del Año IV organizada por el streamer Ibai Llanos . El actor estadounidense y el almeriense se subieron al escenario del estadio Santiago Bernabéu para deleitar a todos los allí presentes con sus grandes éxitos musicales.

Desde entonces, el rapero y Bisbal han estrechado vínculos , y han decidido reunirse una vez más, sorprendiendo a todos con un vídeo que no ha tardado en hacerse viral .

Uno de ellos ha sido David Bisbal, quien ha reaccionado a Work of Art, tema de Will en colaboración con su hijo Jaden Smith. Este sería el primer repertorio musical de Will Smith tras regresar a la industria después de permanecer alejado durante casi dos décadas.