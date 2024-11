Una vuelta a la normalidad que está deseando tras un reposo forzado de algo más de un mes y sobre el que nos ha hablado ilusionada Alaska, su gran apoyo en este durísimo trance en el que nunca ha perdido la sonrisa ni el optimismo de que todo quedará tan solo en un gran susto: "Eso no lo ha perdido en ningún momento. El cuello todavía tiene que seguir llevando collarín, y ver no ve del todo, pero oye, para venir al programa... Como dice él, 'oye, lo que no se me han quitado son las ganas de hablar'", desvela entre risas.