Fangoria: "La inteligencia artificial hace letras muy malas, muy parecidas a las de grupos que no diremos"

No hay IA en su nuevo álbum, 'ATP (A todo piano) / ATL (A todo láser)', pero sí amplificación, electricidad y, como tal, algo de "maquillaje" que ellos no ocultan, incluso en esa primera parte en la que en temas como 'Absolutamente', 'Deseo carnal' o 'Supertravesti' el piano cobra protagonismo en detrimento de los secuenciadores, apagados, aunque mantengan enchufados bajos, guitarras y otros instrumentos.

"Pero nosotros básicamente no sabemos qué hacer en un escenario si no estamos haciendo música de baile ", reconocen Canut y Alaska, motivo por el que en la segunda parte del álbum llevan otros temas históricos a versiones "turbo-megatrón-mákina".

" Nosotros también éramos un grupo de música electrónica , pero teníamos letras, melodías y de repente éramos más roqueros porque no renunciábamos a la guitarra. No encajábamos del todo en aquel mundo, aunque también era nuestro un poco", apunta Alaska. "Es como ahora, por ejemplo, con el reguetón, que nos atrae muchísimo sin ser nosotros nada de eso ", remacha Canut.

"Y además es que no hacemos un esfuerzo para que eso pase. El joven es un público que a nosotros no nos ha interesado especialmente ", afirma Canut. "Creo que pasa porque somos un recipiente para las raras de toda condición, da igual la edad", opina su compañera.

"No es una mera cronología, sino mi opinión muy personal de lo que he sentido en cada momento, y eso fue por lo que me interesó, el contar cómo estaba yo en cada momento y cómo es mi relación con las personas con las que lo he vivido", anticipa la artista de origen mexicano.