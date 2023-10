La historia de dos supervivientes de la rave de Israel: se hicieron un selfie besándose pensando que morirían

La joven señala que, en ese momento, iba con su amigo Ziv Hajabi , quien todavía no ha aparecido, y su novio : "Corrimos a los campos y me tiraste de la mano contigo ", señala la joven sobre cómo trató de salvarle la vida su pareja. Pero los dos chicos con los que iba se separaron -al decidir que lo más seguro era ir a pie- y no saben qué ocurrió con este tercer chico. "Escuchábamos el sonido de las balas cerca de nosotros. La gente caía, los terroristas nos perseguían en motocicletas para asesinarnos. Dispararon contra todo", recuerda Bar.

De Jorno fue todo un héroe para ella: "Te dije que ya no me quedaban fuerzas, pero tú me dijiste que no teníamos otra opción y que teníamos que seguir corriendo". La pareja continuó hasta poder refugiarse entre los setos: "Hicimos todo lo que pudimos para no movernos ni hacer ningún ruido". Y luego: "De repente decidiste hacer un selfie y me enfadé, no entendía cuál era la urgencia. Pero me dije: 'Al menos, si nos matan, nuestra familia tendrá el recuerdo de que nos amamos hasta el último momento'", precisa Bar sobre la decisión de su novio.