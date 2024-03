Al pasarla por edición, según informa The Times, Kate estaba pensando "en sus hijos". Su deseo era que éstos saliesen "bien", alegan. Y Kensington Palace, que habría recibido la imagen un día después, el sábado, no vio inconveniente a publicarla el domingo, coincidiendo con el Día de la Madre. "Los ayudantes de palacio no detectaron ningún signo de Photoshop. No parece que el equipo de la princesa tuviera conocimiento de las ediciones antes de que se hiciera pública", explican.