Amor Romeira y Susana Bianca son trasladadas al hospital en ambulancia tras ser atropelladas

Romeira, que agradece a la vida no haber sufrido daños mayores , no ha querido por el momento entrar en demasiados detalles y ha preferido reservar para su intimidad tanto su parte médico como el de su amiga.

"Ya me están llegando mensajes y, antes de que se filtre y se genere una preocupación, os cuento por aquí que sí, hoy un coche nos atropelló a Susana Bianca y a mí mientras íbamos en la moto ", escribe a través de la misiva que tanto ella como la de Las Palmas de Gran Canaria han querido publicar a través de sus historias temporales de Instagram.

Amor no ha querido compartir los partes de lesiones médicas y por el momento lo único que quiere es "descansar". No obstante, la colaboradora de distintos programas de televisión asegura que tanto ella como su amiga no tendrán ningún problema a la hora de hablar y contar "cómo pasó todo" cuando se recuperen de este gran susto que acaban de vivir.