Bielorrusia incrementa su despliegue militar en la frontera con Ucrania y activa la "alerta máxima" en el país

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko , ha ordenado reforzar los despliegues militares en la región de Gómel, en el sur del país y en la frontera con Ucrania, tras denunciar la incursión de varios aviones no tripulados ucranianos en su espacio aéreo durante las últimas horas.

Jrenin ha explicado que la presunta incursión, sobre la que Ucrania todavía no se ha pronunciado, constituye una "provocación" que se suma a la incursión protagonizada esta semana por fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk, ha explicado el ministro en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias bielorrusa Belta.

Horas antes, Lukashenko había denunciado que las Fuerzas Aéreas de su país entraron este pasado viernes en alerta tras detectar una incursión de "docenas" de presuntos aviones no tripulados de Ucrania en el espacio aéreo del país.

Según hizo saber este sábado el mandatario, férreo aliado de Rusia, las Fuerzas Aéreas bielorrusas entraron "en alerta máxima" a las 18.10 del viernes (hora local) tras detectar una incursión. "El hecho es que, y sospechamos que no es la primera vez, las Fuerzas Armadas de Ucrania violaron todas las reglas de conducta al invadir el espacio aéreo de la localidad de Kostyukovichi", ha indicado.

"No entiendo por qué Ucrania necesita esto. Tenemos que resolverlo. Pero, como dije, hemos dejado bien claro que cualquier provocación no quedará sin respuesta", ha indicado Lukashenko, cuyo país no participa activamente en la guerra de Ucrania pero obedece a todas y cada una de las peticiones de Rusia para albergar sus misiles o realizar ejercicios militares.