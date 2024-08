Los expertos de la ONU confirman que las elecciones en Venezuela no cumplieron los parámetros para ser "fiables"

El panel de expertos de Naciones Unidas para las elecciones presidenciales de Venezuela ha lamentado que el organismo no haya publicado las actas y haya certificado la victoria de Nicolás Maduro con una comunicación oral sin respaldo documental. Son las conclusiones preliminares de un informe que ha entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano y al secretario general de Naciones Unidas , António Guterres sobre un proceso que califica de incumplir "las medidas básicas de transparencia" .

"El anuncio de un resultado electoral sin la publicación de sus detalles o la entrega de resultados tabulados a candidatos no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza en el resultado anunciado por el CNE entre una gran parte del electorado venezolano", según el documento, que agrega que el equipo no ha podido reunirse con la junta del CNE de forma presencial antes de su salida del país.

Los resultados además señalan que "el proceso de gestión de resultados del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la celebración de elecciones fiables. No siguió las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y no se cumplieron todos los plazos estipulados".