Tragedia en el crucero 'Harmony of the Seas': muere un niño de 12 años tras caerse desde el piso 14

Los pasajeros del crucero ' Harmony of the Seas ' fueron testigos de una horrible tragedia al presenciar como un niño de 12 años perdía la vida al caerse por accidente desde el balcón del piso 14 de la embarcación. El suceso se produjo en la última noche del viaje cuando el menor se encontraba jugando con unos amigos que había hecho a bordo.

Con destino Galveston, Texas, el navío se encontraba realizando una ruta por el Caribe en donde varias familias disfrutaban de sus vacaciones. Según el diario británico ' The Sun ', el disfrute finalizó cuando varias personas pudieron presenciar como el pequeño, que viajaba por el cumpleaños de un familiar, se precipitaba en picado a la zona interna del barco , que está repleta de bares, restaurantes y pubs.

'Harmony of the Seas' es un crucero, propiedad de 'Royal Caribbean International', que destaca por ser el cuarto barco de pasajeros más grande del mundo ya que puede albergar a más de 8.000 pasajeros y tripulantes. Asimismo, es más alto que un bloque de 25 pisos y se describe como una ciudad flotante en la que hay más de 2.747 camarotes, 23 piscinas y un enorme parque con hasta 50 árboles. No obstante, a pesar de sus increíbles características, otro trágico suceso ocurrió en 2019 cuando un menor de 16 años murió al precipitarse mientras escalaba desde un balcón en el octavo piso.