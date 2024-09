280 presos huyen de una cárcel de Nigeria a causa de las inundaciones

Todos estamos viendo cómo nuestras casas se inundan y no podemos hacer nada, relata Modu, hombre afectado por las inundaciones

"Hemos perdido la mayoría de nuestros sustentos bajo las aguas y la velocidad de las mismas no nos permitió coger ninguna propiedad importante con nosotros", relata Modu, un hombre afectado por las inundaciones en Maiduguri. "Estoy ayudando a otras víctimas de las inundaciones, especialmente los que no tienen un cobijo alternativo, a trasladarse a otros lugares. Todos estamos viendo cómo nuestras casas se inundan y no podemos hacer nada", lamenta.