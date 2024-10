Una experta detalla hacia dónde evoluciona la guerra en Oriente Medio: "La clave está no solamente en cómo responde Israel, sino también Irán"

“Esto no quita que se pueda producir a corto-medio plazo una invasión terrestre, de hecho, pero lo que tenemos sobre la mesa son intervenciones muy específicas en zonas muy específicas”, señala Gutiérrez, analizando el escenario actual y qué cabe esperar en el desarrollo del conflicto.

Según señala, en el reparto de poderes en Oriente Medio, Israel se muestra, “en principio, mucho más reforzado”. “Tiene muchísimos problemas internos, en el sentido del cuestionamiento que hay hacia el Gobierno, pero ahora mismo, lo que el Ejecutivo israelí está demostrando es que, sobre todo en el frente referente a Hizbulá, ha reforzado muchísimo sus capacidades en términos de inteligencia, armamentísticos, etc., para que la guerra no vuelva a ser una debacle con las mismas características que la que tuvo en el año 2006”, apunta.

“Desgraciadamente no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Sería muy osado hacer una valoración, pero lo que sí es un hecho es que la clave está no solamente en cómo responde Israel sino también cómo Irán responde a la intervención israelí. Podríamos hablar de una escalada dependiendo de en qué grado Israel responde a Irán y como Irán escala o contiene el conflicto”, apostilla.

“Ahora mismo, en base a los patrones de actuación estratégica que ambos contendientes han tenido en los últimos meses, –y tenemos un poco como referencia aproximadamente desde el año 2010 las acciones que se han ido llevando a cabo y, sobre todo, el ataque con drones del mes de abril–, Israel respondió de una forma en la cual, fundamentalmente, se atacaban infraestructuras estratégicas iranís, ni tan siquiera estructuras de Gobierno. En ese sentido, todo apunta, –y eso es de lo que ha habido el ministro de Defensa israelí, Yoav Galant–, el ataque iría también en ese sentido: no tanto atacar Irán y provocar una escalada regional sino atacar las principales infraestructuras iranís, fundamentalmente políticas y militares ”, explica.

“Ahora mismo no se puede hablar de solución biestatal porque Gaza, hoy, sigue estando controlada por Hamás y las relaciones entre Hamás y el Gobierno de Ramala, Al-Fatah, llevan muchos años rotas. Es cierto que, de cara a la galería, hay algunos acercamientos, pero no hay un acercamiento real como para poder hablar de un Gobierno unificado. Entonces, no tendríamos un escenario biestatal sino un escenario, en todo caso, triestatal”.