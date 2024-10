Elecciones EEUU 2024 | Donald Trump contesta a Kamala Harris: "No soy un nazi, soy lo opuesto a un nazi"

Si la semana pasada era Kamala Harris la que en una entrevista con la CNN afirmaba un “sí, lo creo” , a la hora de preguntarle si pensaba que Donald Trump era un fascista , ahora este último, –que durante toda la campaña electoral no se ha cansado de lanzar improperios contra la demócrata–, ha contestado a esa y otras críticas que su rival ha mantenido en la misma línea: “ No soy un nazi, soy lo opuesto a un nazi”, ha recalcado.

Frente a ello, Trump se desmarca y bendice la educación que le dieron: "Tuve un padre muy bueno, un tipo duro, que siempre me decía: 'Nunca uses la palabra nazi. Nunca uses esa palabra'. Y luego decía: 'Nunca uses la palabra Hitler. No uses esa palabra'", ha dicho, al incidir en que él es lo contrario a un nazi.