Elecciones EEUU: las canciones usadas por Trump en su campaña electoral

A lo largo de las campañas electorales de Donald Trump su equipo ha sido objeto de numerosas críticas y problemas legales por el uso no autorizado de distintas canciones

En ocasiones se ha salido con la suya aprovechando ciertas lagunas legales en el uso de licencias musicales para utilizar estas composiciones

Donald Trump utiliza al huracán Milton como arma arrojadiza de sus mentiras 'antiestadounidenses', según Joe Biden

A lo largo de las campañas electorales de Donald Trump, tanto en 2016 como en 2020 y 2024, su equipo ha sido objeto de numerosas críticas y enfrentamientos legales por el uso no autorizado de canciones populares. Son varios los artistas y bandas que han emitido órdenes de cese y desistimiento, y algunos incluso han emprendido acciones legales debido a la utilización indebida de su música durante distintos mítines y actos públicos. Aunque lo normal es que durante las campañas políticas se adquieran licencias generales de uso de estas piezas musicales, son muchos artistas que han expresado su rechazo a que sus canciones se asocien con las posturas e ideales políticos de Trump.

Neil Young - "Rockin' in the Free World"

Uno de los primeros y más sonados casos fue el de Neil Young, quien expresó su rechazo desde 2015 cuando Trump utilizó su icónica canción "Rockin' in the Free World" en su anuncio de candidatura. A pesar de las quejas iniciales, la campaña de Trump siguió usando el tema en 2020, lo que llevó a Young a presentar una demanda formal por infracción de derechos de autor. En su demanda, Young señaló que no podía permitir que su música fuera utilizada en lo que él consideraba una "campaña de odio y división". Aunque Young finalmente retiró la demanda, este caso fue el mejor ejemplo de la tensión existentes entre los artistas y la campaña de Trump

The Rolling Stones - "You Can’t Always Get What You Want"

Los Rolling Stones también se vieron involucrados en una disputa con la campaña de Trump. Su canción "You Can’t Always Get What You Want" fue utilizada repetidamente en varios mítines desde 2016, lo que llevó a la banda a emitir varias órdenes de cese y desistimiento. En 2020, cuando la canción fue usada de nuevo, la banda amenazó con tomar medidas legales si continuaba el uso sin su consentimiento. Aunque Trump alegaba haber adquirido los derechos a través de una licencia general de la organización de gestión de derechos BMI, los Stones continuaron tratando de impedir el uso de su música en eventos políticos de este tipo.

Foo Fighters – "My Hero"

En el mes de agosto de 2024, la banda Foo Fighters solicitó formalmente a Trump que dejara de usar su canción "My Hero" durante sus eventos de campaña. La banda explicó que nunca dieron su consentimiento para su uso en los mítines, y además expresaron públicamente su rechazo a la figura del expresidente. En un comunicado, declararon que cualquier beneficio derivado de los derechos de esta canción sería donado a la campaña de Kamala Harris, en un claro acto de resistencia política. A pesar de los esfuerzos de la banda, la campaña de Trump defendió el uso de la canción alegando que su uso estaba sometido a una licencia adquirida a través de servicios de gestión de derechos musicales como BMI.

Eddy Grant - "Electric Avenue"

En 2020, Eddy Grant presentó una demanda contra Trump por el uso de su éxito de 1983, "Electric Avenue", en un video de campaña. El video, que fue ampliamente compartido en redes sociales y alcanzó millones de vistas, utilizaba fragmentos de la canción sin la debida autorización. Grant argumentó que la canción había sido utilizada sin su permiso en un contexto político con el que no estaba de acuerdo. En 2024, un tribunal falló a favor de Grant, confirmando la infracción de derechos de autor y estableciendo la responsabilidad de la campaña de Trump. El caso aún sigue está en los tribunales, con el objetivo de determinar los daños económicos y la compensación que se debe ofrecer al artista.

Creedence Clearwater Revival – "Fortunate Son"

La canción "Fortunate Son" de Creedence Clearwater Revival es una de las más notorias en la lista de canciones usadas por Trump sin permiso. John Fogerty, líder de la banda, se opuso públicamente al uso de esta canción durante la campaña de 2020, argumentando que el mensaje de la canción —una crítica a la desigualdad y a cómo los ricos evitan el servicio militar— iba en contra de los principios que Trump representaba. Fogerty incluso llegó a enviar una carta de cese y desista para frenar el uso de la canción en sus mítines.

Guns N' Roses – "Sweet Child o' Mine"

En 2018, el líder de Guns N' Roses, Axl Rose, criticó duramente a Trump después de que este utilizara la canción "Sweet Child o' Mine" en varios eventos. Rose y su banda exigieron que la campaña de Trump dejara de usar la canción, argumentando que se estaban aprovechando de lagunas en las licencias de derechos de autor para usarla sin su permiso. Axl Rose también manifestó su descontento en redes sociales, acusando a Trump de usar la música para fines políticos de manera "cruel" y contraria a las intenciones de los autores.

Elton John - "Rocket Man" y "Tiny Dancer"

Elton John es otro de los músicos que se ha enfrentado abiertamente a que se hiciera uso de su música en los mítines de Trump. Sus canciones "Rocket Man" y "Tiny Dancer" fueron reproducidas en varias ocasiones durante la campaña de 2016. Aunque no se llegó a presentar la pertinente demanda contra Trump de parte de Elton John, el artista británico expresó públicamente que, como ciudadano del Reino Unido, no quería que su música fuera parte de la política estadounidense y rechazó cualquier vinculación con las posiciones del expresidente

Celine Dion - "My Heart Will Go On"

Durante el pasado mes de Agosto Celine Dion denunció a través de X.com que Donald Trump había estado utilizando varios temas musicales, además de su imagen durante ciertos eventos de campaña este mismo año, citando además "My Heart Will Go On" como uno de los ejemplos de uso ilegítimo. La respuesta del gabinete del ex-presidente fue aún más sorprendente, al afirmar que habían sufrido un hackeo y no era culpa suya. Ver para creer.