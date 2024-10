Kamala Harris insta a la juventud a votar, mientras Trump se posiciona como el "protector de las mujeres"

" Para vosotros esto no es un asunto político . Es vuestra experiencia vivida y yo los veo. Y veo vuestro poder", ha afirmado Harris mientras realizaba un llamamiento a los jóvenes.

Además, resaltó la realidad de los jóvenes en el contexto actual, señalando: "Vosotros, que ahora conocéis menos derechos que vuestras madres y abuelas, estáis defendiendo la libertad . Y lo que sé de vosotros es que estas cuestiones no son teóricas". En este sentido, destacó que esta generación está activa en la defensa de temas cruciales como el cambio climático, el control de las armas y los derechos reproductivos.

En su intervención, Donald Trump ha reafirmado su papel como " protector " de las mujeres, un tema que ya había abordado el mes pasado . " Lo voy a hacer, les guste o no a las mujeres . Tengo que protegerlas. Voy a protegerlas de los migrantes que llegan. Voy a protegerlas de países extranjeros con misiles y muchas otras cosas", ha declarado el republicano durante un mitin en Green Bar, Wisconsin .

A lo largo de su discurso, Trump ha revelado que sus asesores le habían sugerido evitar este tipo de afirmaciones: " Por favor, no diga eso. Creemos que es muy inapropiado ".

Por último, Trump se distanció de cualquier responsabilidad sobre las declaraciones controvertidas: "No sé quién es. Nunca lo he visto. Escuché que hizo una declaración, pero fue una declaración que él hizo. Es un comediante ¿qué les puedo decir? No sé nada sobre él", explicó, eludiendo así cualquier vínculo con el asunto.