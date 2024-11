" ¿Amenaza a la democracia? No, amenaza a la burocracia ", ha manifestado Musk a través de su perfil en la red social X tras el anuncio de que liderará el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental.

En cuanto al nuevo secretario de Defensa, Pete Hegseth, Trump ha recalcado que es "un verdadero creyente en 'America First'". A ello le hace alusión al eslogan de campaña del republicano en 2016 para defender una política exterior menos intervencionista. "Con Pete al timón, los enemigos de Estados Unidos están sobre aviso : nuestras Fuerzas Armadas volverán a ser grandes y Estados Unidos nunca retrocederá", ha advertido.

'The war on warriors' (La guerra contra los guerreros) es el último lanzamiento del secretario. Su libro ha estado durante nueve semanas en la lista de los más vendidos del diario 'New York Times'.