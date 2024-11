"Me complace anunciar que el exdirector del ICE, e incondicional en el control de fronteras, Tom Homan, se unirá a la Administración Trump, a cargo de las fronteras de nuestra nación (el zar de las fronteras), incluyendo, pero no limitado a: la frontera sur, la frontera norte, todas las marítimas, y la seguridad de la aviación", ha señalado a través de su perfil en su propia red social, Truth Social.

Trump ha recordado que le conoce "desde hace mucho tiempo" y "no hay nadie mejor para vigilar y controlar" las fronteras de Estados Unidos. Además, estará a cargo de "todas las deportaciones de extranjeros ilegales a sus países de origen". "Felicidades, Tom. No me cabe duda de que harás un trabajo fantástico y muy esperado", ha manifestado.