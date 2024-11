Vladimir Putin ratifica la nueva doctrina nuclear de Rusia, que amplía el tipo de amenazas ante las que respondería

La nueva doctrina nuclear rusa contempla además que este tipo de armamento pueda ser empleado no sólo en caso de amenaza nuclear contra Moscú, sino frente a armas hipersónicas no nucleares, drones y misiles balísticos y de crucero que supongan una amenaza para el territorio ruso , ampliando de esta forma los criterios contemplados hasta la fecha.

Hasta ahora, Washington se había mostrado reacio a permitir que las fuerzas de Kiev disparasen el Sistema Táctico de Misiles del Ejército (ATACMS) sobre territorio ruso, pero este fin de semana varios medios estadounidenses, entre ellos 'The New York Times' y 'The Washington Post', han informado de un cambio en dicha doctrina.