Al respecto, Álvarez-Ossorio ha manifestado que "no preveo que haya una crisis migratoria. En el caso de que finalmente se estabilice el país, de que no haya tensiones, de que no haya más conflictos, de que se entierre ese clima bélico en el que ha vivido los últimos 13 años, pues va a crear unas condiciones propicias para un retorno masivo de una parte muy significativa de los refugiados, sobre todo de los que viven en los países del entorno. Probablemente no de quienes viven en Europa, que tienen unas condiciones económicas mucho más ventajosas, como los que viven en Alemania o en los países nórdicos".